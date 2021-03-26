Sivas'ta okullar tatil mi sorusunun yanıtı ile ilgili araştırmalar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kar yağışının tüm yurtta etkili olmaya başladığını bildirdi. Kötü hava koşulları sebebiyle öğrenciler ve velileri Sivas'ta okullar tatil mi 26- 27 Mart 2021? sorularına yanıt ararken gözler Valilik'ten gelecek açıklamaya çevrildi.

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ 26 - 27 MART 2021?

Sivas'ın İmranlı ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için 25-26 Mart'ta ilçemiz genelinde her türlü ve derecedeki eğitim kurumlarının 2 gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir.'' denildi.

Sivas'ta okullar tatil mi 26- 27 Mart 2021?