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Sivas'ta okullar tatil mi Aralık 2021? Sivas Valiliği okullar tatil mi 2021?

Sivas'ta hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı sonrası merak edilen "Sivas'ta okullar tatil mi Aralık 2021? Sivas Valiliği okullar tatil mi 2021?" soruları yanıt buldu. Sivas Valiliği'nden öğrencilere mesaj var. İşte detaylar...

Sivas'ta okullar tatil mi Aralık 2021? Sivas Valiliği okullar tatil mi 2021?

19 Aralık gündüz saatlerinde, Sivas'ta etkisini gösteren kar yağışı, pazartesi günü kenti beyaza bürüdü. Bunun hemen ardından öğrenciler pazartesi okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etti. Velileri ve öğrencileri yakından ilgilendiren "Sivas'ta okullar tatil mi Aralık 2021? Sivas Valiliği okullar tatil mi 2021?" sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik.

Sivas'ta okullar tatil mi Aralık 2021? Sivas Valiliği okullar tatil mi 2021?

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ ARALIK 2021? SİVAS VALİLİĞİ OKULLAR TATİL Mİ 2021?

Sivas'ta etkisini artıran kar yağışı, kentte olumsuzluklara neden açtı. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken, karın kalınlığı yarım metreyi aştı. Sivas Valiliği'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "İmranlı ilçemizde 20.12.2021 tarihinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 günlük ara verme kararı alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

Sivas'ta okullar tatil mi Aralık 2021? Sivas Valiliği okullar tatil mi 2021?

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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