Sivas'ta otomobil bariyerlere çarptı: Yunus Sağdıç öldü, 1'i ağır 3 yaralı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada Yunus Sağdıç hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza öğle saatlerinde Sivas-Erzincan kara yolunun Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyü girişinde meydana geldi. Yakup Sağdıç idaresindeki 34 KE 8755 plakalı otomobil, köprü bariyerlerine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Yakup Sağdıç ve araçta bulunan Cavide, Yunus ve Mansur Sağdıç yaralandı.
YARALILAR ARAÇTAN ÇIKARILDI
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, sağlık ve Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.
Ağır yaralanan Yunus Sağdıç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Sivas'a sevk edilen 3 yaralıdan Mansur Sağdıç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.