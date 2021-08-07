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  3. Sivas'ta otomobil bariyerlere çarptı: Yunus Sağdıç öldü, 1'i ağır 3 yaralı

Sivas'ta otomobil bariyerlere çarptı: Yunus Sağdıç öldü, 1'i ağır 3 yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada Yunus Sağdıç hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi ise yaralandı.

Sivas'ta otomobil bariyerlere çarptı: Yunus Sağdıç öldü, 1'i ağır 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza öğle saatlerinde Sivas-Erzincan kara yolunun Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyü girişinde meydana geldi. Yakup Sağdıç idaresindeki 34 KE 8755 plakalı otomobil,  köprü bariyerlerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Yakup Sağdıç ve araçta bulunan Cavide, Yunus ve Mansur Sağdıç yaralandı.

 

Sivas'ta otomobil bariyerlere çarptı: Yunus Sağdıç öldü, 1'i ağır 3 yaralı

YARALILAR ARAÇTAN ÇIKARILDI

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, sağlık ve Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Ağır yaralanan Yunus Sağdıç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Sivas'a sevk edilen 3 yaralıdan Mansur Sağdıç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sivas'ta otomobil bariyerlere çarptı: Yunus Sağdıç öldü, 1'i ağır 3 yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör
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