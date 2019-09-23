Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 4 yaralı (3) Kazada yaralanan çocuklardan Yavuz Selim Umuç (9), tedaviye alındığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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ÖLÜ SAYISI 4 OLDU Kazada yaralanan çocuklardan Yavuz Selim Umuç (9), tedaviye alındığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılar Fatih Umuç (23), Aysun Umuç (32), Hicran Dalga (32) ve Sibel Erva Dalga'nın (3) hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Otomobilde bulunanların, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki yakınlarının düğününe katıldıktan sonra evlerine döndüğü orta çıktı. DHA



