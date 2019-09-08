Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 13.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi. Yıldızeli istikametinden Sivas istikametine gitmekte olan A.Z.K. idaresindeki 33 PB 596 plakalı otomobil, kavşağa giren C.B. idaresindeki 72 KD 631 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan M.B., M.E.B., H.E.B., C.B., B.K. ve G.K. yaralandı. Yaralanan 6 kişi olay yerine gelen ambulanslar ile Sivas ve Yıldızeli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA