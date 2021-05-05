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  3. Sivas'ta pitbull cinsi köpek polisi ayağından ısırdı

Sivas'ta pitbull cinsi köpek polisi ayağından ısırdı

Sivas'ta yol uygulamasında polislere, bagajdan çıkarak saldıran köpek, hayvan barınağına teslim edilirken sahibine 10 bin 434 lira ceza yazıldı.

Sivas'ta pitbull cinsi köpek polisi ayağından ısırdı

Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında bir otomobili durduran polis ekipleri, araçta aranan şüpheli olma ihtimaline karşı bagajı kontrol etmek istedi.

Bu sırada aracın bagajından çıkan ve beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpek, görevli polislere saldırdı, bir polisi ayağından ısırdı.

Tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan köpek, Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabitilasyon ve Bakımevine teslim edildi.

Köpek sahibine, yasaklı ırk beslemekten 10 bin 434 lira idari para cezası kesilmek üzere tutanak tutuldu. Ayrıca emniyet personelinin şikayetçi olması üzerine köpeğin sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

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