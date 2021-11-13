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Sivas'ta PKK'ya darbe! Sığınak ve yaşam malzemesi bulundu

Sivas, İmranlı'da terör örgütü PKK'ya ait sığınaklar ve ele geçirilen bazı yaşam malzemeleri imha edildi.

Sivas'ta PKK'ya darbe! Sığınak ve yaşam malzemesi bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmranlı ilçesi kırsalında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan çeşitli ebatta 4 sığınak buldu.

Sivas'ta PKK'ya darbe! Sığınak ve yaşam malzemesi bulundu

Ekipler, bir bölümü depo olarak kullanılan sığınaklarda yaptıkları aramada patlayıcı madde olduğu değerlendirilen 1 kilogram kimyasal madde ile kıyafet, ayakkabı ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirdi.

Malzemelerden bir bölümünü imha eden jandarma, delil niteliğindeki bazı malzemeleri muhafaza altına aldı.

Sivas'ta PKK'ya darbe! Sığınak ve yaşam malzemesi bulunduSivas'ta PKK'ya darbe! Sığınak ve yaşam malzemesi bulundu

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