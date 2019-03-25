Sivas'ta sağlık çalışanına hastanede yumruklu saldırı

SİVAS'ta Acil Tıbbi Tekniker (ATT) Erdem Yüksel (37), hastanede bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradı. Sol gözüne aldığı darbe ile yaralanan Yüksel, tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Numune Hastanesi'nde meydana geldi. ATT olarak görev yapan Erdem Yüksel ve ekip arkadaşları aldıkları bir hastayı ambulansla Numune Hastanesi'ne götürdü. Bu sırada iddiaya göre hastanede bulunan M.A, ambulansa gelerek, babasının Tuzlugöl Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlandığını, gidip onu hastaneye getirmelerini istedi. Yüksel ise M.A.'ya, hastaneye yeni hasta getirdiğini ve şu an bir yere gidemeyeceğini belirterek 112 Acil'i aramasını önerdi. Buna sinirlenen M.A, iddiaya göre Yüksel'e saldırarak yumruk attı. Sol gözüne darbe alan Erdem Yüksel hastanede tedaviye alınırken, şüpheli M.A. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

SAĞLIK SENDİKALARINDAN KINAMA

Olay sonrası Sağlık-Sen Sivas Şube Başkanı Adem Yaşin ve Türk Sağlık- Sen Şube Başkanı Kürşat Öksüm, sağlık personeline karşı yapılan bu saldırıyı kınadı. Yaşin, olayın ardından ATT Erdem Yüksel'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiğini belirterek, "Bu şiddet olayları artık sağlık çalışanlarının canına tak etmiş ve motivasyonunu çok aşağılara çekmiştir. Gün geçmiyor ki bu tür olaylara tanık olmayalım. Sahada şiddet görerek görev yapmaya devam etmek insanlık dışı bir muameledir ki birde yaptığımız işin kutsallığı da hiçe sayılmış oluyor" dedi.

Türk Sağlık- Sen Şube Başkanı Kürşat Öksüm ise sağlık çalışanlarına yönelik yapılan bu insanlık dışı davranışların kendilerini derinden üzdüğünü söyledi. Öksüm "Personelimize yönelik bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yapılan bu saldırı sağlık sektöründe çalışan tüm emekçilere karşı yapılmıştır. Son günlerde sayısında üzücü bir artış görülen sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve darp olaylarına karşı kamuoyunun tüm kesimlerini duyarlı olmaya davet ediyoruz. İnsanlığa sağlık hizmeti vermekten başka bir amacı olmayan ve bu kutsal görevi en iyi şekilde icra etmeye çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik saldırıların sonlanmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

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DHA