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  3. Sivas'ta sır ölüm! Gen kız 10.kattan havalandırma boşluğuna düştü

Sivas'ta sır ölüm! Gen kız 10.kattan havalandırma boşluğuna düştü

Sivas'ta 19 yaşında genç bir kız, 10.katın havalandırma boşluğundan metrelerce aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Genç kızın intihar etmiş olabileceği düşünülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas’ta yaşadığı apartmanın 10'uncu katından havalandırma boşluğuna düşen genç kız yaşamını yitirdi. Feci ölüm sonrası inceleme başlatıldı.

AĞIR YARALI HALDE BULUNDU

Edinilen bilgilere göre olay Selçuklu Mahallesi 23. sokakta bulunan 10 katlı bir apartman da meydana geldi. Apartmanın en üst katında ailesi ile birlikte yaşayan İrem E.(19) henüz bilinmeyen bir nedenle onunca kattan apartmanın havalandırma boşluğuna düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kız olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Genç kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sivas'ta sır ölüm! Gen kız 10.kattan havalandırma boşluğuna düştü

İNTİHAR ETMİŞ OLABİLİR

Genç kızın intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde durulurken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sivas'ta sır ölüm! Gen kız 10.kattan havalandırma boşluğuna düştü

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