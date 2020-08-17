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Sivas'ta sokak düğünlerine koronavirüs kısıtlaması

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle kentte sokak düğünlerinin 19.00 - 22.00 saatlerinde yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Sivas'ta sokak düğünlerine koronavirüs kısıtlaması

Sivas'ta koronavirüs salgını sebebiyle sokak düğünlerinin 19.00 - 22.00 saatlerinde yapılmasına karar verildiği açıklandı.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insan hareketliliğinin yoğun olduğu zamanlarda ve kalabalık mekan ve yerlerde bulaştığı ifade edildi.

Bu kapsamda düğün ve nikah sahibi vatandaşlara uyarı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sokak düğünlerinin 19.00-22.00 saatleri arasında yapılması, belirtilen saatler dışında düğün, kına, sünnet yapılmaması, sokak düğünlerinde yemek ikramının yapılmaması, dar alanlarda sokak düğünlerinin yapılmaması, köylerdeki düğünlerin ise yemek ikramı olmaksızın 19.00-22.00 saatleri arasında geniş alanlarda yapılması kararı alınmıştır."

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 22 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 996’e yükseldi.

Bugün toplam 74 bin 846 test yapılırken, bin 233 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 250 bin 542 oldu. Bugün iyileşen bin 2 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 231 bin 971’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5, toplam ağır hasta sayısının ise 686 olduğu açıklandı.

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Editör Ekibi


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