Sivas'ta, sokak ortasındaki bıçaklamaya 1 tutuklama

SİVAS'ta, yolda yürüyen A.P.'yi (18) kavga sırasında 11 bıçak darbesiyle yaralayan 2 kişiden Yağmur K. (18), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.A. (18), tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, tedavisi tamamlanan A.P.'nin ise hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

Olay, önceki akşam, Örtülüpınar Mahallesi Hasanlı Sokak'ta meydana geldi. Servise binmek için sokakta yürüyen A.P., iddiaya göre, alkollü oldukları ileri sürülen Yağmur K. ve M.A. isimli genç kadının sözlü saldırısına uğradı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yağmur K. ve M.A., A.P.'yi 11 yerinden bıçaklayarak, yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.P.'yi ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Yağmur K. ve M.A. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yağmur K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.A. da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tedavisi tamamlanan A.P. ise hastaneden taburcu edildi.

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DHA