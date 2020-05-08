Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.Erhan Dağtekin'in kullandığı 51 NC 116 plakalı hafif ticari araç, Gürün ilçesi İncesu köyü mevkisinde refüje devrildi.Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Halis Koçak ve Sezer Doğan, Gürün Devlet Hastanesine...
SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Erhan Dağtekin'in kullandığı 51 NC 116 plakalı hafif ticari araç, Gürün ilçesi İncesu köyü mevkisinde refüje devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Halis Koçak ve Sezer Doğan, Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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