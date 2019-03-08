Sivas’ta uyuşturucu operasyonlarında 5 tutuklama

Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 6,94 gram bonzai maddesi, 1 adet 7.65 silah ve silaha ait 10 fişek, 2 adet ecstasy maddesi, 2 adet kontrole tabi Lyrica Hap ele geçirildi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 10'u işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA