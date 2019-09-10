Sivas’ta yapılan Taekwondo Şampiyonası sona erdi

Sivas Kongresi'nin 100. Yılı Kutlama Etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği, Türkiye Taekwondo Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Doğu Müsabakaları tamamlandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 45 ilden bin 400 sporcu katılım sağladı. Birbirinden çekişmeli müsabakaların yapıldığı şampiyonada sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. 5 Eylül'den bu yana devam eden ve kız-erkek olmak üzere 18 farklı sıklette yapılan turnuva, final müsabakaların ardından son buldu.

Maçların ardından dereceye giren sporculara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, POMEM Müdürü Kadir Yırtar, hakemler ve antrenörler tarafından verildi.

Kaynak: İHA