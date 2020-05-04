Sivas'ta, yıldırım isabet eden çiftçi hayatını kaybetti

SİVAS'ta, arazide hayvan otlatan çiftçi Metin Polat (47), yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı İnceağa köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan evli ve 4 çocuk babası Metin Polat, hayvanlarını otlatmak için köydeki Koçbaba mevkisine gitti. Havanın yağışlı olduğu bölgede Polat'a yıldırım isabet etti. Polat, olay yerinde hayatını kaybetti. Polat'ın cesedi, jandarma ekipleri ve köylülerin yardımıyla traktörle araziden indirildi. Ceset, daha sonra otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayda, yıldırım isabet eden 1 büyükbaş hayvan da öldü.

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Kaynak: DHA