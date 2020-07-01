Sivas'ta yolcu otobüsünde koronavirüs şoku!

Sivas'ta 65 yaşındaki bir kişinin uygulama noktasındaki denetimi sırasında önceden yaptığı koronavirüs testi pozitif olduğu öğrenilince endişe yarattı. Otobüsten indirilen kişi, gelen sağlık ekipleri tarafından kontrol edilmek amacıyla hastaneye gönderildi. Yoluna devam eden otobüste bulunanlar ise İstanbul'da gözlem altına alınacak.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinden İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü, Erzincan karayolu Seyfebeli mevkisindeki uygulama noktasında durduruldu. Yolculardan Ş.D isimli bir kişinin kimlik kontrolü sırasında sistemde koronavirüs testi pozitif olarak görüldü. İhbar üzerine gelen ambulansla Ş.D. ikinci kez test yapılması için Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne (ÇAGEM) götürüldü.

Olaydan sonra yoluna devam eden otobüsün içindeki 5 yolcu, şoför ve muavine ise İstanbul'da test yapılacağı ve gözetim altında tutulacakları belirtildi. Ş.D. 'nin ise Doğanşar ilçesinde temas ettiği kişilerin belirlenerek filyasyon çalışması yapılacağı öğrenildi.

Polis ve sağlık ekipleri otobüs şoförü N.B.'yi İstanbul'a kadar yolcu indirmeden gitmesi ve kimseyle temasta bulunmaması konusunda uyardı. Otobüsün İstanbul'a gidene kadar geçtiği güzergahlarda takip edilmesi için de illere bilgilendirme yapıldı.