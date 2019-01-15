Sivas’ta yolda mahsur kalan öğrenci servisi kurtarıldı
Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenci servisi, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin 2 saat süren çalışması ile kurtarıldı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenci servisi, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin 2 saat süren çalışması ile kurtarıldı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Taşımalı eğitim kapsamında Gürün ilçe merkezinden Yolgeçen köyüne öğrenci taşıyan servis yolda mahsur kaldı. Öğrenci servisinin yardım çağrısına İlçe Özel İdaresi ekipleri yetişti. 2 saat süren çalışma sonucu yollar açılarak, servis mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Kaynak: İHA
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