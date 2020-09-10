Sivas'taki dev çekirge görenleri hayrete düşürdü!

Sivas'ta iki çiftçi arkadaşın bahçede çalışırken buldukları dev çekirgeyi görenler gözlerine inanamadı. Yaklaşık bir hafta boyuca çekirgeyi kabın içerisinde üzüm ile besleyen arkadaşları yaklaşık bir haftanın sonunda dev çekirgeyi doğal yaşamına saldı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.