Sivas'taki dev çekirge görenleri hayrete düşürdü!
Sivas'ta iki çiftçi arkadaşın bahçede çalışırken buldukları dev çekirgeyi görenler gözlerine inanamadı. Yaklaşık bir hafta boyuca çekirgeyi kabın içerisinde üzüm ile besleyen arkadaşları yaklaşık bir haftanın sonunda dev çekirgeyi doğal yaşamına saldı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.
Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Sarıca köyünde yaşanan olayda bahçede çalışırken üzüm bağında dev bir çekirge fark eden iki çiftçi arkadaş, çekirgeyi yakalayıp bir kabın içerisinde yaklaşık bir hafta boyunca baktı. Çekirgeyi üzüm ile besleyen arkadaşlar bir süre sonra çekirgeyi doğal ortamına geri bıraktı. O anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.
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