Sivas'tan TFF'ye milli maç talebi

Sivas Valiliği, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında A Milli Futbol takımının Avrupa Şampiyonası elemelerindeki maçlarından birinin Sivas'ta oynatılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) talepte bulundu. Vali Salih Ayhan imzasıyla TFF'ye gönderilen mektupta Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı hatırlatılarak, planlanan etkinlikler hakkında bilgiler aktarıldı.

Bu kapsamda A Milli Futbol takımının bir maçını Sivas'ta oynatılmasını beklediklerini ifade eden Ayhan şu ifadeleri kullandı:

"Başarıları ile göğsümüzü kabartan, milli coşkumuzu her daim canlı tutan ve birliğimizi-beraberliğimizi, tek yürek olmamızı en iyi şekilde ifade etmemize vesile olan A Milli Futbol Takımımızı" da Sivas Kongresi'nin 100. Yılında Sivas'ta görmek ve Dünya üzerinde yaşayan milyonlarca Sivaslının desteği ile akıllarda kalacak bir galibiyete şehir olarak topyekûn ev sahipliği yapmak istiyoruz. Şehrimizin coğrafi konumu gereği Anadolu şehirlerinden yoğun bir taraftar desteği olacağını düşündüğümüz, ülkemizin ilk ekolojik stadı olarak 2016 yılında hizmet vermeye başlayan 27 bin 532 seyirci kapasiteli Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu; öncelikli olarak 7 Ağustos 2019 tarihinde oynanacak olan Türkiye - Andorra veya 11 Ekim 2019 tarihinde oynanacak olan Türkiye - Arnavutluk Avrupa Şampiyonası Eleme Müsabakalarından birinde A Millilerimizi ağırlamak, Sivas Kongresi 100. yıl coşkumuza önemli katkı sağlayacaktır. Bu katkıyı sunmanıza altlık oluşturabilecek, kararınıza destek olacak her türlü talebi karşılayacağımızı ve beklenilenleri sunacağımızı; gerek şehrimize gelecek misafirlerin ağırlanmasında gerekse de maç süresince tüm tedbirlerin alınmasında ve inisiyatif kullanılmasında Sivas Valiliğimiz başta olmak üzere tüm kurumlarımızla üst düzey sorumluluk alacağımızı bilmenizi isteriz."

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DHA