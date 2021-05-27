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Şive isminin anlamı nedir, Şive ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Şive isminin anlamı; naz, eda demektir. Bu içeriğimizde Şive isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Şive isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Şive isminin anlamı nedir, Şive ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Şive isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Şive ismi ne demek, Şive ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Şive isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Şive İsminin anlamı nedir? TDK Şive anlamı:

Şive ismi Türk Dil Kurumu'nda söyleyiş özelliği; naz, eda; tarz, tavır, üslup anlamlarında bulunmaktadır.

Şive İsmi Kuranda geçiyor mu?

Şive ismi Kuran'ı Kerim'de yer almamaktadır.

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Şive isminin kökeni:

Şive ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Şive ismini 115 kişi kullanmaktadır.

Şive isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Şive isminin rengi:

Hardal

Şive ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Şive isminin Harf Analizi Nedir ?

Şive ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

V : Devrimci/asi, farklı

E : İletişim, duygusal karışık

Şive isminin Numerolojisi Kaçtır?

Şive ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ş : 23

İ : 12

V : 27

E : 6

= 68 Şive İsminin Numeroloji Toplamı 68’dir.

Şive ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Şive isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Ş: 1   İ: 9   V: 4   E: 5 = 19

1 9 = 10 Kader sayısıdır

Şive isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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