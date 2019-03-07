Siverek İdare Binası hizmete sunuldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Siverek ilçesinde yapılan Büyükşehir Belediyesi Siverek İlçe İdare Binası hizmete açıldı.

Şanlıurfa'nın 13 ilçesine eşit hizmet kapsamında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Siverek ilçesinde vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek adına Büyükşehir Belediyesi Siverek İlçe İdare Binası'nı vatandaşın hizmetine sundu. Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kırıkçı, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve belediye çalışanları katıldı. Hedefimizde Siverekli vatandaşlara fayda sağlamak olduğunu belirten Çiftçi, "Siverek Belediyesi ile uyum içerisinde birbirimize güvenerek çalıştık. 3 buçuk yıl gibi bir süre içerisinde Siverek'in temel sorunlarını ortadan kaldırdık. Bir kısım çalışmalarımızda inşaat aşamasında devam ediyor. Siverek'in imar anlamındaki sıkıntılarını çözdük. Ben Şanlıurfa'nın tüm ilçelerine gidiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçemizde de gerekli çalışmaları yaptık. Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz ile çalışmalarda uyum içerisinde çalıştık. Alın teri ile hizmet yapılınca halk tarafından bu karşılıksız kalmıyor" dedi.

"Kurumsal yapı hepimiz için çok önemli"

Siverek'teki çalışmaların uyum içerisinde yapıldığını aktaran Çiftçi, "Makam, mevki, görevler gelip geçicidir. Esas olan insanın eğitimidir. Büyük bir çalışkanlıkla elimizden geleni yaptık. Görevde olduğumuz 3 buçuk yıl içerisinde durmadan hizmete koştuk. Siverek Kültür Merkezi'ne, şehir parkına, millet bahçelerine kavuştu. Siverek İlçe Belediyemiz tarafından kütüphanesi yapıldı ve açılışı yakında yapılacak. Amacımız gençlerin eğitimine hep birlikte yön verebilmektir. Kadrolarımız uyum içerisinde çalıştı. Şehir merkezimizdeki bazalt kaldırım çalışmaları, sıcak asfalt uygulamaları, şehir kent düzenlemeleri, cephe düzenlemeleri olarak merkezde ne çalışma yaptıksa Siverek'te de çalışmalarımız adalet içerisinde yaptık. Güçlü ekipler geleceğe bakarlar. Kurumsal yapı hepimiz için çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın Siverek Şube Müdürlüğü ve ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzün ŞUSKİ Koordinatörlüğü çalışanlarına yeni bir hizmet binası ile Siverek'e güzel hizmetler yapabilmeleri için hizmet binamızı açıyoruz" şeklinde konuştu.

Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz da, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi ve çalışma arkadaşlarımıza, meclis üyelerimize ve Siverek'e vermiş oldukları katkılardan dolayı Siverek halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA