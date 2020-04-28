Siverek semalarında görülen ışıklar heyecana neden oldu

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi semalarında görülen sıralı ışıklar heyecana neden oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi semalarında gece saatlerinde sıralı ışıklar görüldü. Işıkları gören vatandaşlar, büyük bir heyecan yaşadı. Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar o anları kaydetti. Yaladık 5 dakika boyunca Siverek semalarında görülen ışıklar daha sonra gözden kayboldu.

'Ufo" olduğu zannedilen ışıkların ABD'ye ait bir şirketin internet uydu takım yıldızları olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA