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  3. Siverek yeni yıla silah sesleri altında girdi

Siverek yeni yıla silah sesleri altında girdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar yeni yıla alınan tüm güvenlik önlemleri ve uyarılara rağmen, yeni yıla havaya silah sıkarak girdi.

Siverek yeni yıla silah sesleri altında girdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar yeni yıla alınan tüm güvenlik önlemleri ve uyarılara rağmen, yeni yıla havaya silah sıkarak girdi.

Siverek ilçesinde bazı vatandaşlar yeni yıla girildiği andan itibaren, yeni yıl sevincini havaya ateş ederek kutladı. Gün boyunca polis ekipleri mahallelerde dolaşarak havaya silah sıkılmaması konusunda uyarılarda bulunmasına rağmen, vatandaşlar uyarıları dikkate almayarak, yeni yıla girildiği andan itibaren ilçenin çeşitli semtlerinden birçok kişi tekrar silah sıktı. Yüzlerce merminin havaya sıkıldığı ilçede, silah sesleri korkuya neden oldu.

Yaklaşık 15 dakika süren yoğun atışlar, bir süre sonra susarken, polis ekipleri silah sıkan kişileri tesbit etmek amacıyla çalışmalar başlattı.

Siverek yeni yıla silah sesleri altında girdi

Siverek yeni yıla silah sesleri altında girdi

Kaynak: İHA

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