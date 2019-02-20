Siverekli öğrencilere Robotik Kodlama" eğitimi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrencilerin robotik kodlama çalışmalarına daha fazla katılmaları ve bilgilenmeleri için robotik kodlama semineri verildi.

Siverek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından öğrencilere yönelik robotik kodlama semineri verildi. Seminere konuşmacı olarak Mekatronik mühendisi Mehmet Gire katıldı. Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezinin konferans salonunda yapılan seminere konuşmacı olarak Mekatronik mühendisi Mehmet Gire katıldı. Siverek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen seminere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. "Çağın bilgi ve teknoloji çağı olduğuna dikkat çeken Gire, Robotik biliminde meydana gelen gelişmeler, bu alana yönelik yapılan yatırımları ve teşvikleri de artırmıştır. Geleceğin teknolojisi olarak görülmesinden kaynaklı olarak hem devletler hem de büyük kurumsal firmalar tarafından bu alana birçok destek verilmektedir. Ülkemizde de bu alanda birçok okulda kodlama ve robotik eğitimi verilmeye başlanmıştır" dedi.

Slayt eşliğinde robot yapımının ilk evresi ile yapay zeka ve üretilen son teknolojik robotların yapım serüvenini anlatan Gire, sahip olan bilginin teknolojiye dönüşmesinin kodlama ve robotik kodlama ile gerçekleşeceğine dikkat çekti. Okul Müdür Mehmet Ali Baturalp, çağımızın teknolojik çağı olduğunu Geleceğin dünyasında bir yer edinmek istiyorsak içinde yaşadığımız teknolojilerin ardında yatan temeli bilmek zorundayız. Onun için bu tür seminerlere öğrencilerin çok daha fazla ihtiyacı olduğunu belirterek, sunumlarından dolayı Mehmet Gire'ye teşekkür etti.

Seminerin ardından Mekatronik Mühendisi Mehmet Gire'ye teşekkür plaketi verildi.

Kaynak: İHA