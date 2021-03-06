Siverekliler yağmur duasında

Siverek İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Taşıkara köyü ile mezralarında yaşayan vatandaşlar yılın kurak geçmesi sebebiyle çareyi yağmur duasında aradı.

7 KOYUN KESİLDİ

Yaklaşık kadın, erkek ve çocuklardan oluşan yaklaşık 600 kişi için 7 kurbanlık koyun kesimi gerçekleştirildi. Hazırlanan yemekler, öğle namazının hemen ardındanı yapılan yağmur namazı ve duası sonrası kalabalığı dağıtıldı.

Duanın ardından gazetecilere açıklama yapan bulunan köy imamı Abdulaziz Demir, ”Bölgemizde devam eden kuraklık için köy sakinleri ve çevreden katılanlarla birlikte yağmur duasına çıktık. Namazımızı kıldık, duamızı yaptık, İnşallah Allahü Taale bizi güzel bir bereket yağdırır” dedi.



