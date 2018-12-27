Siverek’te ahırı su bastı, hayvanlar telef oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir ahırı su bastı. İlk belirlemelere göre 10 hayvan telef oldu.

Son günlerde bölgede etkili olan yağışlar Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sele ve su baskınlarına neden oldu. Siverek ilçesine bağlı Hayriye Mahallesi küme evlerinde bulunan Sefer İren'e ait küçük ve büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırı, sabah saat 04.00 sıralarında yoğun yağış nedeniyle su bastı. Su içerisinde kalan hayvanlardan 10'u telef oldu. İhbar üzerine olay yerine ŞUSKİ, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, ŞUSKİ ekipleri ahıra dolan suyu boşaltmak için çalışma başlattı.

"Yardım istedik ama kimse yardıma gelmedi"

Hayvanları suda telef olan Sefer İren'in oğlu Ahmet İren, Siverek Belediyesinden yardım istediklerini ama gelmediğini iddia etti. İren, "Siverek Belediyesini aradık gelmedi. Bunun üzerine jandarmayı aradık, polisi aradık, ŞUSKİ'yi aradık. Bunun üzerine iki saat sonra ŞUSKİ ekipleri geldi ama 10 tane hayvanımız telef oldu. Halen daha Siverek Belediyesinden hiçbir yetkili gelmedi" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: İHA