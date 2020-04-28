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  3. Siverek’te akrabalar arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Siverek’te akrabalar arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba 2 aile arasında mera nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Siverek’te akrabalar arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba 2 aile arasında mera nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Aşağı Taşlı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, akraba aileler arasında mera nedeniyle tartışma yaşandı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda Bedir, Ali, ve Amine D. ile Ayser Ö.Yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Jandarma, yeniden kavga çıkması ihtimaline karşı mahallede ve hastane önlem alırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Siverek’te akrabalar arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Siverek’te akrabalar arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Kaynak: İHA




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