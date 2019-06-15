Siverek'te arazi kavgası ve kaza: 6 ölü (2)- Yeniden

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde İzol aşireti mensupları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralıları hastaneye götüren otomobilin yolda çarptığı 2 kişi de yaşamını yitirdi. Gerginliğin yaşandığı ilçede geniş güvenlik önlemi alınırken, yaralıların getirildiği hastanenin bahçesinde taraflar arasında çıkan arbede ise, polisler tarafından havaya uyarı ateşi açılarak sonlandırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Siverek'e bağlı kırsal Çeltik Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa eski Milletvekili Zülfikar İzol'un kardeşleri ile amca çocukları arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tabanca ve av tüfeklerinin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan Zozan (30), Mustafa (24), Meral, (42), Hakki (49), Cihan, Cemal, Serhat Ferman, Yusuf Rohat ve Mehmet Metin İzol yaralandı.

YARALILARI TAŞIYAN OTOMOBİL, YAYALARA ÇARPTI

Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere araçlarla yola çıkarıldı. Yaralıları taşıyan otomobillerden biri, yolda Rıdvan Buluş (30) ile Serdar Delen" (31) çarptı. Buluş ve Delen, olay yerinde yaşamını yitirdi.

KAVGADA YARALANAN 4 KİŞİ, KURTARILAMADI

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Zozan, Mustafa, Meral ve Hakki İzol da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Hastanede kavganın tarafları arasında yaşayan arbedeyi polis havaya uyarı ateşi açarak güçlükle engellendi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Gerginliğin devam ettiği Siverek'e gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kaymakam Mustafa Çiftçiler ve Jandarma Alay Komutanı Sabri Krişciler ile birlikte Siverek Devlet Hastanesi'ne geçerek yetkililerden bilgi aldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilik yaşanan olayla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlimiz Siverek ilçesine bağlı Çeltik Mahallesi'nde 15 Haziran 2019 günü saat 09.00 sıralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavganın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucunda, olay yerinde 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralıların hasta yakınları tarafından hastaneye sevki sırasında meydana gelen trafik kazası sonucunda da 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı vatandaşlarımız ilk müdahalelerinin ardından bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. İlçe genelinde gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır" denildi.

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DHA