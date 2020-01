Siverek’te deprem anı güvenlik kamerasında

Elazığ'da meydana gelen deprem, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de şiddetli his edildi, deprem anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ-Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de his edildi. Depremde ilçeye bağlı Karakoyun Mahallesinde bir evin duvarı çökerken, ilçe merkezinde bazı evlerin duvarları çatlak attı. Deprem esnasında herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadı. 6.8 büyüklüğündeki deprem Şair İbrahim Rafet Mahallesinde bir işyerinin güvenlik kamerasına an ve an yansıdı. Görüntülerde deprem anında iş yerinin güvenlik kamerası sallanmaya başladıktan bir süre sonra, işyerinde alışveriş yapan gençler depremi fark edip dışarı kaçıyor, iş yeri kamerası ve iş yeri sallanmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA