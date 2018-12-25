Siverek’te Ortaokul öğrencileri arasında Satranç Turnuvası başladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ortaokul öğrencileri arasında satranç turnuvası düzenlendi.

Siverek Dumlupınar Ortaokulu idaresi tarafından her yıl gelenekleşen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen 5.6.7 ve 8'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı ödüllü satranç turnuvası, okul kütüphanesi salonunda başladı. Öğrenciler tarafından yoğun bir katılımın olduğu turnuva iki hafta sürecek. Yapılan turnuva hakkında açıklamada bulunan Siverek Dumlupınar Ortaokulu teknoloji ve tasarım öğretmeni Muhammet Bıyık, "Okulumuzda her sene geleneksel hale getirdiğimiz satranç turnuvasına bu hafta başlamış bulunmaktayız. Öğrencilerimizde sosyal aktivite amaçlı olarak düzenlemiş olduğumuz satranç turnuvasına dereceye girenlere madalyalar, satranç takımları ve çeşitli hediyeler verilecek. Burada amacımız öğrencilerimizin yoğun sınav ve benzeri streslerini gidermek için yapılan bu turnuvaya öğrencilerimizin katılımı bir hayli yoğun" dedi

Yedinci sınıf öğrencisi Ali Özdal, turnuva nedeniyle öğretmen ve okul idaresine teşekkür ederek, "Bu gün satranç turnuvamızın üçüncü günü ve çok çekişmeli geçiyor. Üçüncü turda tüm rakiplerimi yenerek üst turlara yükseldi. Turnuva çok eğlenceli geçiyor. Hem derslerde ve hem de sınavlarda yoruluyoruz, gelip burada stresimizi atıyoruz. Bu güzel ve anlamlı Turnuvayı düzenledikleri için başta Muhammet Bıyık öğretmenime ve okul müdürü Adnan hocama çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğrenciler tarafından yoğun bir katılımın olduğu turnuva iki hafta sürecek ve başarılı olan öğrencilere çeşitli ödüller verilecek.

Kaynak: İHA