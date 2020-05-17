Siverek’te sıcaklıklar 47 dereceye ulaştı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mayıs ayında sıcaklık rekoru kırıldı.

Yurt genelinde etkisini göstermeye başlayan aşırı sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mayıs ayında rekor kırdı. Birkaç gün önce 30 derecelerde seyreden termometreler, dün 47'yi gösterdi.

Korona virüs nedeniyle boşalmayan sokak ve caddeler, sıcaklık nedeniyle boşaldı. Aşırı sıcaklar nedeniyle sokak hayvanları parklardaki ağaç gölgeliklerinde serinlemeye çalışırken, duyarlı bazı esnafın ise sokak hayvanlarının susuz kalmaması için iş yerlerinin önüne su dolu kaplar koydukları gözlendi.

İlçe esnafından Musa Baturalp, sıcaklıkların artmasıyla beraber her gün iş yerinin önüne iki tane su dolu kap doldurduğunu belirterek, herkesin bu süreçte sokak hayvanları için duyarlı olmasını istedi.

Kaynak: İHA