Siverek'te, şimşekler gökyüzünü aydınlattı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, gece saatlerinde başlayan sağanakla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı.

Gece saatlerinde gök gürültüsüyle başlayan sağanak, ilçede bazı mahallelerde elektrik kesintisine neden oldu. Birbiri ardına çakan ve gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin görsel şöleni ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

DHA