Siverek’te sokak ortasında cinayet

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi sokak ortasında uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Saldırganlar kaçarken vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Siverek ilçesi Kale Mahallesi Gerger Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, caddede yürüyen Zülfikar Küçükyılmaz, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla tarandı. Silahtan çıkan mermiler, Zülfikar Küçükyılmaz'ın vücudunun çeşitli yerlerine ve çevredeki bir otomobile isabet etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, olayı gören çevredeki vatandaşlar, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de saldırıya uğrayan şahsa müdahale etti. Yapılan incelemede saldırıya uğrayan Zülfikar Küçükyılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zülfikar Küçükyılmaz'ın cesedi Siverek Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA