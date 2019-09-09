Siverek’te yol yapım çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Siverek'te yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul yollarını asfaltla buluşturdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, "tüm ilçelere eşit hizmet" ilkesi ile 2019 yılı planlamasına devam ediyor. Vatandaş taleplerinin ön planda tutulduğu hizmetlerin Siverek'te 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı öncesi okul yollarının asfalt çalışmaları tamamlanarak güzergahlar halkın hizmetine sundu. İlçedeki Esmer Cayır, Fırat, Ayvanat ve Yenişehir mahallelerindeki okul yolları ve Mezbahane Yolu belediye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu asfaltlandı.

Siverekli vatandaşlar, ilçede yollarının onarıldı için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ZeyneL Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: İHA