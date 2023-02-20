Sivert Heltne Nilsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sivert Heltne Nilsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sivert Heltne Nilsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sivert Heltne Nilsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sivert Heltne Nilsen 2 Ekim 1991 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sivert Heltne Nilsen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Sivert Heltne Nilsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Brann futbol takımında oynamaktadır. SK Brann takımına 6 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Sivert Heltne Nilsen'nin SK Brann ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sivert Heltne Nilsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sivert Heltne Nilsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sivert Heltne Nilsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sivert Heltne Nilsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında IL Hødd

1 Ocak 2014 yılında Vålerenga

20 Temmuz 2015 yılında Brann

30 Temmuz 2018 yılında AC Horsens

14 Ağustos 2019 yılında Elfsborg

30 Ocak 2021 yılında Waasl.-Beveren

6 Ağustos 2021 yılında Brann

Sivert Heltne Nilsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sivert Heltne Nilsen şuan SK Brann takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sivert Heltne Nilsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Volda

Norveç U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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