Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda oryantasyon programı

Dicle Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri için 2019-2020 eğitim öğretim yılı oryantasyon sunumu yapıldı.

Yüksekokula yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri, gerçekleştirilen oryantasyon ve tanışma toplantısında Sivil Havacılık Yüksekokulu akademik personelleri ile bir araya geldi. Dr. Öğretim Üyesi Fatih Koçyiğit'in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte tüm program başkanları bölümleriyle ilgili konularda öğrencileri bilgilendirildi. Müfredat ve eğitim programları için detaylı bilgilerin paylaşıldığı toplantıda öğrencilerle sivil havacılığın geleceği hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Etkinlik, öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin yeni eğitim öğretim yılında huzur içinde başarılı bir yıl geçirmeleri temennileriyle sonlandırıldı.

Kaynak: İHA