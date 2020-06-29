Sivil polis aracına çarpan kişiden şaşırtan teklif: ''Polis çağırmayın''

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada otomobiliyle sivil polis aracına çarpıp kıran ve "Polis çağırmayın. Kırılan aynanızı yaptırayım" teklifinde bulunan kadın, karşısındakilerin polis olduğunu öğrenince kadına 5 bin liralık ceza kesildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı'nda meydana gelen olayda Azeri Aynura Abdulleyeva'ın kullandığı 20 YS 603 plakalı otomobil, yan şeritteki devriye görevi yapan memuru S.K. yönetimindeki 20 BJ 213 plakalı sivil ekip aracına sol yan tarafından çarpıp, aynayı kırdı.

Abdulleyeva, otomobili yolun kenarına çeki, çarptığı otomobildeki kişilerin polis memuru olduğu bilmeyerek, "Polis çağırmayın. Kırılan aynanızı yaptırayım" teklifinde bulundu. Bunun üzerine polis memurları, kimliklerini gösterip, kendilerinin polis olduğunu belirterek, kazayla ilgili tutanak tutulmasını gerektiğini söyledi ve teklifi reddetti.

Otomobil sürücüsü Abdulleyeva'nın ehliyetinin de olmadığı ortaya çıktı. Olay yerine çağrılan trafik polisleri, kazayla ilgili tutanak tutarken, Abdulleyeva ile otomobilin ruhsat sahibine toplam 5 bin liralık para cezası kesti.