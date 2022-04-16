Sivil Savunma Amiri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sivil Savunma Amiri görev tanımı nedir, Sivil Savunma Amiri ne iş yapar, Sivil Savunma Amiri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sivil Savunma Amiri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sivil Savunma Amiri Tanımı;

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Sivil Savunma Amiri Maaşı Ne Kadar? 2022 Sivil Savunma Amiri Maaşları

Sivil Savunma Amiri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sivil Savunma Amiri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sivil Savunma Amiri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5419.08

Meslek Adı :

Sivil Savunma Amiri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sivil savunma görev ve hizmetlerinin hazırlanmasından, planlanmasından ve yürütülmesinden esas sorumlu bulunan daire, müessese ve teşekkül amirlerinin bu konularda yardımcısı, müşaviri ve temsilcisi olan ve Sivil Savunma Uzmanı kadrosu olmayan yerlerde üst yönetimce atanan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sivil Savunma Amiri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sivil savunma mevzuat ve esaslarına göre çalıştığı kurumun sivil savunma planlarını hazırlamak,

b) Bağlı veya denetlemelerine tabii daire, müessese ve teşekküllerin sivil savunma planlarını hazırlatmak,

c) İlgililerle işbirliği halinde, planlanan işlerin gerçekleştirilmesini, değişiklik ve yeniliklerin işlenmesini, gereğinde uygulanmasını takip etmek ve tedvirini sağlamak,

d) Gerekli sivil savunma tesis, malzeme ve teçhizatının tedarik ve teminini sağlamak,

e) Mevcut sivil savunma malzemelerinin bakımlarının yapılmasını takip etmek,

f) Sivil savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak,

g) Sivil savunma hizmetleri için lüzumlu ödeneklerin bütçeye konulmasını, bütçenin sarf yerlerini teklif, tespit ve takip etmek,

h) Çalışma raporları hazırlamak,

i) Sivil savunma mevzuat, yayın ve emirlerini takip etmek, incelemek ve gereklerinin bulunduğu kurumda uygulanmasını teklif, tavsiye ve takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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