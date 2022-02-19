Sivil Savunma Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Sivil Savunma Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Sivil Savunma Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Sivil Savunma Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Sivil Savunma Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Sivil Savunma Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Sivil Savunma Uzmanı Maaşları

Sivil Savunma Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 13625_TL'dir. En düşük Sivil Savunma Uzmanı maaşı 8750_TL, En yüksek ise 18500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sivil Savunma Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5419.06

Meslek Adı :

Sivil Savunma Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sivil savunma görev ve hizmetlerinin hazırlanmasından, planlanmasından ve yürütülmesinden esas sorumlu bulunan daire, müessese ve teşekkül amirlerinin bu konularda yardımcısı, müşaviri ve temsilcisi olan kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Sivil Savunma Uzmanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sivil savunma mevzuat ve esaslarına göre çalıştığı kurumun sivil savunma planlarını hazırlamak,

b) Bağlı veya denetlemelerine tabii daire, müessese ve teşekküllerin sivil savunma planlarını hazırlatmak,

c) İlgililerle işbirliği halinde, planlanan işlerin gerçekleştirilmesini, değişiklik ve yeniliklerin işlenmesini, gereğinde uygulanmasını takip etmek ve tedvirini sağlamak,

d) Gerekli sivil savunma tesis, malzeme ve teçhizatının tedarik ve teminini sağlamak,

e) Mevcut sivil savunma malzemelerinin bakımlarının yapılmasını takip etmek,

f) Sivil savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak,

g) Sivil savunma hizmetleri için lüzumlu ödeneklerin bütçeye konulmasını, bütçenin sarf yerlerini teklif, tespit ve takip etmek,

h) Çalışma raporları hazırlamak, i) Sivil savunma mevzuat, yayın ve emirlerini takip etmek, incelemek ve gereklerinin bulunduğu kurumda uygulanmasını teklif, tavsiye ve takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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