İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Sivil tırlardan getirilen askeri mühimmatlar Hatay’a ulaştı

Sivil tırlardan getirilen askeri mühimmatlar Hatay’a ulaştı

Çeşitli birliklerden gönderilen askeri mühimmatlar, Hatay-Suriye Sınırında bulunan birliklere ulaştırılmak üzere Hatay'a ulaştı.

Sivil tırlardan getirilen askeri mühimmatlar Hatay’a ulaştı

Çeşitli birliklerden gönderilen askeri mühimmatlar, Hatay-Suriye Sınırında bulunan birliklere ulaştırılmak üzere Hatay'a ulaştı.

Suriye'ye yapılacak operasyonlar kapsamında çeşitli birliklerden Hatay'a ulaşan sivil tırlardaki askeri mühimmatlar, Hatay-Suriye Sınırında bulunan birliklere ulaştırılmak üzere Kırıkhan ilçesine ulaştı.

Mühimmatların sınırda bulunan askeri birliklere teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.