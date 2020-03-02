Sivil Toplum Kuruluşları Mehmetçiğe destek verdi

SAKARYA (AA) - Sakarya, Bolu, Kocaeli, Düzce, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği saldırıyı lanetlemek ve Mehmetçiğe destek vermek amacıyla ortak açıklama yaptı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) açıklama yapan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, dünyanın Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine sessiz kaldığını söyledi.

Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarının ne yazık ki pek çok ülkede karşılık görmediğini ifade eden Altuğ, "Karşımızda insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez." diye konuştu.



Altuğ, ülkenin menfaatlerini her şeyin üstünde tuttuklarını vurgulayarak, "Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız." ifadelerini kullandı.

- Bolu

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Halit Ergül, 81 ilde Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşunun bu açıklamayı yaptığını söyledi.

Her kritik dönemde, milletin ve devletin yanında durduklarını aktaran Ergül, bugün de İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepkilerini gösterdiklerini kaydetti.

Ergül, Suriye'de rejimin, ülkeyi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklediğine işaret ederek, "Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez." dedi.

Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak Türk bayrağı altında kenetlendiklerinin altını çizen Ergül, "Cenabıhak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın." ifadesini kullandı.

- Zonguldak

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, İdlib'de gerçekleşen hain saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

Demir, Zonguldak TSO binasında yaptığı açıklamada, her kritik dönemde Türk milletinin ve devletinin yanında durduklarını ifade etti.

Türk Devleti ve ordusunun, bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini belirten Demir, "Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı Harekatı'yla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır." dedi.

- Düzce

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, her kritik dönemde, milletin ve devletin yanında durduklarını söyledi.

Şahin, Türk milletinin her türlü zorluğu aşmasını bildiğini vurgulayarak, "Mevzubahis vatan olunca tüm siyasi ve fikri ayrılıklarını bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız." diye konuştu.

Tuncay Şahin, İdlib'de şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve metanet diledi.

- Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda konuşan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek için üstlendikleri görevde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Zeytinoğlu, Mehmetçiğin İdlib'de hem ülke sınırlarını hem de mazlumları koruduğunu vurgulayarak, "Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa ne yazık ki pek çok ülkede karşılık görmedi." dedi.

Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek sabır ve dayanışma gösterdiklerini kaydeden Zeytinoğlu, devletin ve kahraman ordunun yanında olduklarını sözlerine ekledi.

- Bartın



Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını, üstlendikleri sorumluluğun hakkını vererek hareket ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur."

Balık, alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasında olduklarını ifade etti.

- Karabük

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Mehmet Mescier, tüm şehit askerlerin ruhlarının şad olmasını dileyerek, "Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez." diye konuştu.

Mescier, konu vatan olunca tüm siyasi ve fikri ayrılıkların bir tarafta bırakıldığının altını çizerek, devletin ve kahraman ordunun yanında, alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasında olduklarını sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından katılımcılar asker selamı verdi.













Kaynak: AA