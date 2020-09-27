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  3. Sivilleri hedef aldı! Ermenistan'dan Azerbaycan'a hain saldırı

Sivilleri hedef aldı! Ermenistan'dan Azerbaycan'a hain saldırı

Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Ermeni güçleri tarafından Azerbaycan’ın Naftalan kentine bağlı Gaşaltı köyüne havan topu saldırısı düzenlendiği belirtildi. Ermenistan'ın saldırısında 5 sivilin öldüğü açıklandı.

Sivilleri hedef aldı! Ermenistan'dan Azerbaycan'a hain saldırı

Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Ermeni güçleri tarafından Azerbaycan’ın Naftalan kentine havan topu saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermeni güçlerinin yaptığı saldırı sonucu Naftaltan kentine bağlı Gaşaltı köyü sakini Gurbanov Elbrus İsa oğlu ve 4 aile üyesinin öldüğü ifade edildi.

Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“27 Eylül'den bu yana Ermenistan'ın askeri-politik liderliği, Cenevre Sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ederek, Azerbaycan'ın sivil nüfusuna ağır silahlar ateşleyerek ve sivil halka karşı çeşitli suçlar işleyerek provokatif eylemlerini sürdürdü. Naftalan ilçesine bağlı Gaşaltı köyü sakini Gurbanov Elbrus İsa oğlu ve 4 aile üyesinin Ermeni silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'daki sivil halkı hedef alan topçu ateşi sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyoruz.”

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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