Sivriç ne demek, TDK'ya göre Sivriç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sivriç ne demek? Sivriç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sivriç kelimesi. Peki sivriç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sivriç nedir, sivriç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SİVRİÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sivriç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sivriç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kaya çatlakları arasına sokulup üzerine balyozla vurulan, ucu sivri, yaklaşık 1 metre boyunda çelik çubuk

