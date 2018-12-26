Sivrice’de fırtına nedeniyle okullar tatil edildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde fırtına nedeniyle okullar bugün öğleden sonra tatil edildi.

Meteorolojinin önceden uyardığı kuvvetli rüzgar ve yağışların etkili olmaya başlamasıyla birlikte, her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir amacıyla Sivrice ilçesinde okullar öğleden sonra tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,"Aşırı fırtına nedeni ile sivrice ilçemizde okullarımız öğleden sonra tatil edilmiştir"denildi.

Kaynak: İHA