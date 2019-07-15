Sivrihisar’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Türk bayrakları ile yürüyüş gerçekleştirilerek şehitler anıldı.

Sivrihisar halkının yoğun katılımı ile gerçekleştirilen yürüyüşe Sivrihisar İlçe Kaymakamı İsmail Soykan, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, protokol üyeleri, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Hain darbe girişiminin 3. yılında şehitleri anmak için Adalet Sarayı önünde program düzenlenirken, Meslek Lisesinde açılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sergisi gezildi. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü aynı ruh ve inançla kutluyorum. 15 Temmuz elinde bayrak, gönlünde imanla tankların üzerine koşarak, demokrasi destanının yazıldığı kutlu gündür. Milli birlik ve beraberliğimizin, ülke bütünlüğünün bozulmayacağını, hainlere fırsat vermeyeceğimizi tüm dünyaya gösterdik. Hainlerin yenilgiye uğratılmasının 3. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, Rabbim ülkemizin, milletimizin birlik ve beraberliğini daim etmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA