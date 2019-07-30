Sivrihisar’da açık hava sineması geceleri başlıyor

Eskişehir'in Sivrihisar Belediyesi tarafından organize edilen "Sivrihisar Açık Hava Sineması Geceleri" başlıyor.

1 Ağustos'ta ilk gösterimini "Somuncu Baba Aşkın Sırrı" filmi ile yapacak sinema gecelerinde 8 Ağustos'ta "Vizontele", 15 Ağustos'ta "Dağ 2" ve son olarak 22 Ağustos'ta "Babam ve Oğlum" film gösterimleri gerçekleştirilecek. Açık hava sinema gecelerinde ayrıca vatandaşlara patlamış mısır ikramları da olacak.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü "Nostaljik açık hava sineması keyfini Sivrihisar'da vatandaşlarımıza yaşatmak, birlik ve beraberlik içerisinde yazlık sinema ile Ağustos akşamlarımızı yıldızların altında, huzurlu ve keyifli geçirebilmek, kültürel ve sanatsal etkinlikleri halkımız ile buluşturabilmek adına belediyemiz tarafından düzenlenen açık hava sinema gecelerine başlıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı sinema gecelerine bekliyorum" dedi.

Kaynak: İHA