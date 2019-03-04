Sivrisinek ile mücadele devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Akhisar ilçesindeki sulak alanlarda sivrisinek üremesini önlemek için çalışmalara başlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü, sivrisineklere yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sivrisineklerin üreme için ihtiyaç duydukları ortam sadece durgun su olurken, Haşereyle Mücadele Ekiplerinin saha çalışmaları esnasında karşılaşılan durgun sular tahliye edilerek sivrisinek oluşumunun engellenmesi amaçlanıyor. Yürütülen çalışmaları yakından takip eden Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Akhisar içesinde görevli ekiplerin mahallelerde yapmış oldukları çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Sezgin Gazi ve yetkili personel ile birlikte yerinde inceledi.

İlaçlamada başarı için üreme kaynaklarının azaltılmasının önemine değinen Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, "Yürütülen alan kontrolleri sırasında sivrisinek larvası tespit edilerek, biyosidal ürün kullanılmadan suyun tahliye edilmesiyle sivrisinek oluşumu engellenmektedir. Bu çalışmalarımızı sürekli yapıyoruz. Konutların etrafında durgun su birikime sebep olabilecek kap ve ortamların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Ekiplerimizde saha çalışmaları esnasında su birikintilerini dökerek sivrisineğe karşı mekanik mücadele gerçekleştirmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızdan da, bahçelerinde bulunan bidon, kova, kullanılmayan eski eşyalar, araç lastikleri gibi, su birikimine sebep olabilecek ortamların üstünü kapatmaları ve böylelikle sivrisinek oluşumunu engellemeleri hususunda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA