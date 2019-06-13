Sivrisinek ve bankamatikçiler gündemden düşmüyor

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde sivrisinekle mücadele tartışmalarıyla bankamatikçiler olayı gündemden düşmedi.

Almanya'dan dönen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Haziran ayının 4. birleşimine katılarak meclis üyelerinin eleştirilerine cevap verdi.

Cemal Demirdağ ve Sevil Can'ın meclis katibi olarak görev yaptığı meclisi açan Karalar, üyelere gündem dışı söz verdi. AK Parti Grubu Sözcüsü Ozan Gülaçtı sinekle mücadele konusu ile bankamatikçi konusunu gündeme getirdi.

Çevre Koruma Dire Başkanı İbrahim Davutluoğlu'nu kürsüye davet eden Karalar, sinekle mücadele konusunda meclis üyelerini bilgilendirme yapmasını istedi.

Daha sonra ulusal bir TV kanalında Karalar'ı eleştiren ozan Gülaçtı'nın röportajını meclis üyelerine dinleten Karalar, Gülaçtı'ya cevap verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 14 bin işçinin çalıştığını belirten Karalar, 85 milyon lira aylık geliri olan belediyenin işçilere 60 milyon lira ödeme yaptığını söyledi. Karalar, "Yasa işçi ödemelerinin gelirin yüzde 30'unu aşamaz diyor ama biz brüt yüzde 60 ödeme yapıyoruz. Her ay açık veriyoruz vermeye de devam ediyoruz. Biz burada düşman değiliz, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde yarar var. Bazı hizmetleri durdurduk. Acil olan hizmetleri devreye alıyoruz" dedi.

Meclis üyeleri Mustafa Fidan Vursavuş, Abdullah Kaçar, Hacı Ali Yaşar, Ozan Gülaçtı, Recai Mercimek ve Askeri Dağlı da birer konuşma yaptı. Karalar, bu konuşmalarda da eleştirileri cevapladı.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. 58 maddeden oluşan gündemden 8 madde daha komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliği haline karara bağlandı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclis çalışmalarına yarın saat 11.00'de devam edecek.

Kaynak: İHA