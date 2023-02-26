Sixto Mina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sixto Mina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sixto Mina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sixto Mina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sixto Mina 30 Ekim 1999 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Sixto Romario Mina Arroyo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sixto Mina Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sixto Mina, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cuenca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cuenca takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sixto Mina'nin Deportivo Cuenca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sixto Mina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sixto Mina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sixto Mina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sixto Mina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında El Nacional B

1 Ocak 2019 yılında CD El Nacional

3 Nisan 2021 yılında Santo Domingo

7 Ocak 2022 yılında Dep. Cuenca

Sixto Mina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sixto Mina şuan Deportivo Cuenca takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.