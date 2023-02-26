Siyabonga Khumalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siyabonga Khumalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siyabonga Khumalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siyabonga Khumalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siyabonga Khumalo 27 Mart 1999 tarihinde Durban, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Siyabonga Given Khumalo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siyabonga Khumalo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lamontville Golden Arrows futbol takımında oynamaktadır. Lamontville Golden Arrows takımına 14 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Siyabonga Khumalo'nin Lamontville Golden Arrows ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Siyabonga Khumalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siyabonga Khumalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Siyabonga Khumalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siyabonga Khumalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında TS Galaxy FC

15 Ekim 2020 yılında U. Pretoria

30 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

14 Eylül 2021 yılında Golden Arrows

Siyabonga Khumalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siyabonga Khumalo şuan Lamontville Golden Arrows takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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